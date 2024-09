i Autor: SHUTTERSTOCK (2) 16-latka nagle zasłabła na lekcji polskiego. Nastolatka zmarł mimo walki lekarzy

dramat na oczach uczniów

Środa Wielkopolska: 16-latka nagle zasłabła na lekcji polskiego. Nastolatka zmarł mimo walki lekarzy

Tragedia w jednej ze szkół na terenie Środy Wielkopolskiej. Jak udało się nam ustalić, do zdarzenia doszło w piątek, 20 września. Na lekcji jedna z uczennic nagle zasłabła. Sytuacja okazał się bardzo poważna, gdyż u 16-latki doszło do zatrzymania krążenia. Rozpoczęto heroiczną walkę o życie nastolatki - na miejscu pojawiła się szkolna pielęgniarka, która prowadziła reanimację do przyjazdu służb ratunkowych. Niestety, mimo wielkich starać, życia dziewczyny nie udało się uratować...