Nie tak miały wyglądać te święta. 17-latek i 18-latek próbowali ukraść choinkę z lasu. Nie wyszło

Policjanci oraz strażnicy leśni podczas wspólnego patrolu terenów leśnych w okolicach wsi Gryżyna zatrzymali dwóch nastolatków. 17 i 18-latek z gminy Kościan w nocy ścięli drzewko i próbowali wywieźć je z lasu na dachu samochodu. Mężczyźni zostali złapani na gorącym uczynku. Dostali mandat i stracili choinkę. - W okresie przedświątecznym policjanci i strażnicy leśni regularnie kontrolują obszary leśne, aby przeciwdziałać popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Szczególną uwagę zwracają na nielegalną wycinkę drzew choinkowych oraz ich niszczenie - informuje oficer prasowy wielkopolskiej policji.

Co grozi za kradzież choinki z lasu?

Kradzież drzewa z lasu, którego wartość przekracza 800 złotych, jest przestępstwem i grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie sprawcy kradzieży z drzewkiem o mniejszej wartości może skończyć się mandatem karnym, bądź skierowaniem sprawy do sądu, gdzie kara może być o wiele surowsza.

Co zrobić z choinką po świętach?

- Po świętach możemy ją wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę pod rośliny, drewno opałowe albo – jeśli kupiliśmy drzewko w doniczce – posadzić wiosną w ogródku. Nawet wyrzucone na śmietnik drzewka ulegną szybkiej biodegradacji i wrócą do naturalnego obiegu materii, nie zanieczyszczając środowiska - tłumaczą leśnicy.

