17-letni Michał walczy z nowotworem kości. Jego słowa poruszają wszystkich. "Ja nie chcę umierać"

Anna Kisiel
2026-03-31 12:07

Dramatyczna walka o życie 17-letniego Michała porusza serca internautów. Chłopak zmaga się z agresywnym nowotworem kości – mięsakiem Ewinga. Jego jedyną szansą jest kosztowne, nierefundowane leczenie, na które potrzeba ponad 700 tysięcy złotych.

Super Express Google News

Historia Michała została opisana na portalu Siepomaga i szybko poruszyła wiele osób. Jeszcze niedawno był zwyczajnym nastolatkiem – miał pasje, plany i marzenia. Dziś toczy najtrudniejszą walkę – o własne życie.

Wszystko zaczęło się niepozornie. Zaniepokojona mama zauważyła u syna nieprawidłowości w postawie. Badania przyniosły jednak szokujące wyniki. Jak wspominają rodzice: „Wyniki wprawiły nas w osłupienie: ‘na płucach są cienie, które wymagają pilnej konsultacji’”.

Szybko okazało się, że problem jest znacznie poważniejszy. Diagnoza była druzgocąca – mięsak Ewinga, rzadki i bardzo agresywny nowotwór kości. Rozpoczęło się długie i wyczerpujące leczenie. Michał przeszedł liczne cykle chemioterapii, był leczony w Poznaniu i Warszawie, a także poddany radioterapii.

Rodzina żyła nadzieją, że terapia przyniesie poprawę. Niestety kolejne wyniki były ciosem. 

„W zmianach, które zostały usunięte z płuc, wykryto żywe komórki nowotworowe…” – relacjonują rodzice. Najtrudniejszym momentem była rozmowa z synem. „Gdy powiedzieliśmy o tym Michałowi, usłyszeliśmy: ‘ja nie chcę umierać’… Nam pękło serce”.

Stan chłopaka się pogarszał. W lutym wykryto przerzuty do mózgu, konieczna była operacja. Jednocześnie lekarze zdecydowali o wdrożeniu nowoczesnego leczenia – inhibitorów PARP. To właśnie ta terapia daje nadzieję, ale nie jest refundowana.

Galeria zdjęć 4

„Właśnie dowiedzieliśmy się, że musimy zebrać ponad 700 tysięcy złotych na nierefundowany lek. Prosimy Państwa o wsparcie, bo sami nie jesteśmy w stanie uratować naszego syna…” – apelują zrozpaczeni rodzice.

Sytuacja rodziny jest jeszcze trudniejsza, ponieważ mama Michała również choruje na nowotwór i od lat przechodzi leczenie. Mimo to rodzice nie tracą nadziei i podziwiają siłę swojego syna. „Michał, mimo tego wszystkiego, co musiał znieść, jest bardzo dzielny. Bardzo go podziwiamy i wierzymy, że ta siła pozwoli mu pokonać nowotwór”.

17-latek to pełen życia chłopak, który kocha muzykę i motoryzację. Ma wsparcie bliskich i swojej dziewczyny, ale w tej walce potrzebuje także pomocy innych.

„Nie mamy innego wyboru – nasz syn musi żyć!” – podkreślają rodzice, prosząc o wsparcie. 

Każda wpłata może przybliżyć Michała do wygrania tej najważniejszej walki.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE
SIĘ POMAGA