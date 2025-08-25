18-latek nie wyszedł z Bałtyku. Poruszający apel bliskich Natana!

W poniedziałek, 18 sierpnia, we Władysławowie zaginął 18-letni Natan, który kąpał się w Bałtyku.

Natan był hokeistą UKH Startu 1954 Gniezno, a jego zniknięcie wstrząsnęło całą lokalną społecznością.

Rodzina i bliscy apelują o pomoc w poszukiwaniach, prosząc o zwracanie uwagi na to, co znajduje się w morzu.

Pomimo upływu czasu nadzieja na odnalezienie Natana wciąż trwa – dowiedz się, jak możesz pomóc.

Gniezno. Poszukiwania 18-letniego Natana. Jest apel bliskich zaginionego

Mija tydzień od zaginięcia 18-letniego Natana z Gniezna, który zniknął w wodach Bałtyku w poniedziałek, 18 sierpnia. Chłopak przebywał na plaży we Władysławowie w grupie znajomych, ale w czasie kąpieli stracił grunt pod nogami i zaczął tonąć. Jego dwaj koledzy, którzy zdołali wydostać się na brzeg, widzieli jeszcze, jak 18-latek próbował płynąć za nimi, ale porwały go wysokie fale.

Zaginiony był na co dzień hokeistą na trawie UKH Startu 1954 Gniezno.

- W miniony poniedziałek dotarła do nas bardzo tragiczna informacja – morze zabrało naszego przyjaciela, zawodnika, ostoję drużyny i największego fana naszego klubu Natana. Ogromna tragedia jaka się wydarzyła we Władysławowie wstrząsnęła całą naszą hokejową społecznością. Trudno uwierzyć w to co się wydarzyło oraz napisać cokolwiek, bo żadne słowa nie opiszą naszego bólu po stracie tak wspaniałej osoby. Jesteśmy całymi siłami z rodzicami Natana – Magdaleną oraz Jakubem - napisał klub na swoim profilu facebookowym.

Po kilku dniach bezowocnych poszukiwań głos w sprawie zaginięcia Natana zabrały również osoby z jego najbliższego otoczenia, które apelują do osób przebywających nad Bałtykiem.

- Od tamtej chwili czas stanął w miejscu. Każda godzina bez wieści to ogromny ból i bezsilność. Poszukiwania wciąż trwają, a nadzieja, że uda się odnaleźć Natanka i przytulić go choćby ostatni raz, jest jedynym, co daje siłę rodzinie. Prosimy Was – pomóżcie nam. Udostępnijcie ten post. Jeśli jesteście nad Bałtykiem, zwracajcie uwagę na to, co niesie morze. Każdy sygnał, każdy trop, może być bezcenny.Minęło już pięć dni… ale wciąż wierzymy, że odnajdziemy go i że rodzina będzie mogła przeżyć ten trudny czas w poczuciu, że nie są sami. Niech ten post dotrze jak najdalej. Niech dobrych serc będzie więcej niż fal na morzu. 👼🌊💙 - czytamy na profilu facebookowym "Exclusive Fashion Style".