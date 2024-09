policja ujawnia szczegóły

19-latek nie zapanował nad autem i wpadł do stawu! O krok od tragedii

19-letni kierowca nie zapanował nad autem i… wpadł do stawu. Interweniowała straż pożarna. Jak informuje policja, do wypadku by nie doszło, gdyby nie nadmierna prędkość! Szczegóły w artykule.