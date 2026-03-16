Najlepsze restauracje wegetariańskie w Poznaniu - TOP 10 poznańskich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Poznań - LISTA
Coraz więcej osób decyduje się na dietę roślinną lub poszukuje miejsc, które oferują smaczne i kreatywne dania bez mięsa. Niezależnie od tego, czy szukasz zdrowego lunchu, ciekawej propozycji na wieczorne spotkanie ze znajomymi, czy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego i odkryć bogactwo smaków kuchni wegetariańskiej i wegańskiej, często pojawia się pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja wegetariańska w Poznaniu? Zebraliśmy dla Was najciekawsze miejsca, które wyróżniają się jakością, oryginalnością i pozytywnymi opiniami.
- Kuchnia PoWolność
- Adres: Kanałowa 15, 60-710 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Tylko dzięki wydostaniu się z pętli czasowej na Dworcu Zachodnim, trafiliśmy do Kuchni PoWolność. Jeden przystanek bimbą, krótki mroźny spacer i... stało się! Zamówiony został sushi burger serwowany z frytkami z batatów i kremowym majonezem w koreańskim stylu oraz napar - bodajże - malinowy. Sposób serwowania sushi burgera polegający na podzieleniu go na dwie równe części (patrz: załączone zdjęcia) jest idealny dla dwóch nie bardzo głodnych Filemonków. Sympatycznie się najedliśmy i było smacznie. Burger odznaczał się ciekawą kompozycją smakową wynikającą z mnogości i różnorodnego charakteru składników, a także trafnego ich połączenia. Chrupało. Pisząc tę recenzję, przyznaliśmy zgodnie, że każde z nas miałoby w tym momencie chęć sobie takiego burgera chrupnąć. Co do naparu - niestety rozczarowanie zwłaszcza ilością napitku w stosunku do ceny. Poza tym pijaliśmy już znacznie lepsze. Klimat lokalu wg Filemonki nie do końca spójny, ale Filemonek nie podziela tego zdania. Następnym razem z ciekawością sięgnęlibyśmy po jakąś inną pozycję z menu, by przekonać się czy byłaby równie smaczna jak burger"
- WYPAS
- Adres: Jackowskiego 38/1, 60-512 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wege placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym i śmietaną - pozytywnym zaskoczeniem była wege śmietana, polecam! Pole bowl - nie trafiła w gusta partnerki, jednak o jakości dania może świadczyć jego estetyka."
- Talerzyki
- Adres: Wawrzyniaka 20, 61-001 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo miłe miejsce, obsługa pomogła nam w trudnej sytuacji i przeniosła godzinę rezerwacji bez problemu. Ciekawe smaki, niezłe ceny i przytulne wnętrze Daję jedną gwiazdkę mniej za jedzenie, bo to nie do końca moje smaki i trudno mi przez to obiektywnie ocenić, ale samo doświadczenie było inspirujące. Bardzo serdecznie dziękujemy za umilenie dnia, tego potrzebowaliśmy"
- Owca Cała
- Adres: Szamarzewskiego 1, 60-501 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszne wegetariańskie/ wegańskie jedzenie zamówione bardzo ciekawym menu. Propozycje dań idealnie trafią do amatorów kuchni tradycyjnej jak i dla tych szukających nieoczywistych połączeń smakowych. Klimat 4/5 ze względu na intensywny zapach z kuchni - przydałby się lepszy pochłaniacz/ okap (ubrania i włosy "przeszły" bardzo intensywnym zapachem frytury)."
- Warzywniak Restauracja Wegetariańska i Wegańska
- Adres: Żydowska 11, 61-761 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wspaniale miejsce z przepysznym jedzeniem i przemiłą obsługą! Nawet wielbiciele mięsa uwielbiają tutejsze "klopsy" czyli falafele . Świetnie nadaje się też na imprezki typu urodziny ."
- YUBA
- Adres: Górna Wilda 89/l.19, 61-563 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Do Poznania mam daleko, ale bardzo chętnie będę wracać tutaj, jeśli tylko będę mieć okazję. Makaron biang biang to wyjątkowa pozycja, która skradła moje serce. W dodatku pierwszy raz próbowałam tutaj tampeh i bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Do tego można dobrać pyszną herbatę jaśminową. Ogórki na ostro również były świetne - zabrakło mi ich w karcie podczas drugiej wizyty!"
- Falla
- Adres: Wawrzyniaka 19, 60-506 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Super miejsce, bardzo dobre jedzenie. Pyszne grzane wino. Jedyny minus, dość długo czekałyśmy na sam odbiór zamówień i jedzenie, a sala pełna nie była. Ale smak i atmosfera to wynagrodzyły"
- GRANVEGANO
- Adres: Świętego Czesława 16/2, 61-583 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "PYSZNE!!!! Najlepsze zapiekanki jakie jedliśmy i to wegańskie! Po prostu idealnie Polecamy bardzo włoską zapiekankę z sosem sriracha mayo! Boskie Wygląd w środku po prostu przeuroczy"
- SZCZAW I MIRABELKI
- Adres: Jaroczyńskiego 22a, 60-692 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie jest przepyszne i skusi nawet osoby nieprzepadajace za kuchnią wege. Klimat miejsca jest przytulny i spokojny, idealny na obiad lub kolację. Obsługa bardzo miła i profesjonalna, wszystko przebiegło sprawnie i w przyjemnej atmosferze. Dobra lokalizacja, bez problemu można zaparkować pod lokalem."
- Buła z musztardą
- Adres: Stanisława Taczaka 22/1, 61-819 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Muszę się przyznać: na codzień jadam mięso i produkty odzwierzęce a jeszcze niedawno nie wyobrażałem sobie, że można żyć inaczej. Lokale takie jak Buła z musztardą pokazują, że nie tylko można zjeść bezmięsnie ale i przepysznie. Tutejsze kompozycje kebabów i kanapek są genialne i już nie mogę się doczekać kiedy tam znowu wrócę. Dzięki takim lokalom coraz bardziej skłaniam się ku bezmięsnym alternatywom. Dziękuję, że pokazujecie, że się da."