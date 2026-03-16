Najlepsze restauracje wegetariańskie w Poznaniu - TOP 10 poznańskich restauracji wegetariańskich

Redakcja se.pl
2026-03-16 14:53

Dieta roślinna w Poznaniu to już nie tylko moda, ale styl życia. Gdzie zjeść naprawdę dobrze i bez mięsa? Przygotowaliśmy ranking najlepszych restauracji wegetariańskich i wegańskich, które zadowolą każdego smakosza.

restauracja wegetariańska Poznań

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Najlepsza restauracja wege Poznań - LISTA

Coraz więcej osób decyduje się na dietę roślinną lub poszukuje miejsc, które oferują smaczne i kreatywne dania bez mięsa. Niezależnie od tego, czy szukasz zdrowego lunchu, ciekawej propozycji na wieczorne spotkanie ze znajomymi, czy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego i odkryć bogactwo smaków kuchni wegetariańskiej i wegańskiej, często pojawia się pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja wegetariańska w Poznaniu? Zebraliśmy dla Was najciekawsze miejsca, które wyróżniają się jakością, oryginalnością i pozytywnymi opiniami.

  1. Kuchnia PoWolność
    • Adres: Kanałowa 15, 60-710 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Tylko dzięki wydostaniu się z pętli czasowej na Dworcu Zachodnim, trafiliśmy do Kuchni PoWolność. Jeden przystanek bimbą, krótki mroźny spacer i... stało się! Zamówiony został sushi burger serwowany z frytkami z batatów i kremowym majonezem w koreańskim stylu oraz napar - bodajże - malinowy. Sposób serwowania sushi burgera polegający na podzieleniu go na dwie równe części (patrz: załączone zdjęcia) jest idealny dla dwóch nie bardzo głodnych Filemonków. Sympatycznie się najedliśmy i było smacznie. Burger odznaczał się ciekawą kompozycją smakową wynikającą z mnogości i różnorodnego charakteru składników, a także trafnego ich połączenia. Chrupało. Pisząc tę recenzję, przyznaliśmy zgodnie, że każde z nas miałoby w tym momencie chęć sobie takiego burgera chrupnąć. Co do naparu - niestety rozczarowanie zwłaszcza ilością napitku w stosunku do ceny. Poza tym pijaliśmy już znacznie lepsze. Klimat lokalu wg Filemonki nie do końca spójny, ale Filemonek nie podziela tego zdania. Następnym razem z ciekawością sięgnęlibyśmy po jakąś inną pozycję z menu, by przekonać się czy byłaby równie smaczna jak burger"
  2. WYPAS
    • Adres: Jackowskiego 38/1, 60-512 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Wege placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym i śmietaną - pozytywnym zaskoczeniem była wege śmietana, polecam! Pole bowl - nie trafiła w gusta partnerki, jednak o jakości dania może świadczyć jego estetyka."
  3. Talerzyki
    • Adres: Wawrzyniaka 20, 61-001 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo miłe miejsce, obsługa pomogła nam w trudnej sytuacji i przeniosła godzinę rezerwacji bez problemu. Ciekawe smaki, niezłe ceny i przytulne wnętrze Daję jedną gwiazdkę mniej za jedzenie, bo to nie do końca moje smaki i trudno mi przez to obiektywnie ocenić, ale samo doświadczenie było inspirujące. Bardzo serdecznie dziękujemy za umilenie dnia, tego potrzebowaliśmy"
  4. Owca Cała
    • Adres: Szamarzewskiego 1, 60-501 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Pyszne wegetariańskie/ wegańskie jedzenie zamówione bardzo ciekawym menu. Propozycje dań idealnie trafią do amatorów kuchni tradycyjnej jak i dla tych szukających nieoczywistych połączeń smakowych. Klimat 4/5 ze względu na intensywny zapach z kuchni - przydałby się lepszy pochłaniacz/ okap (ubrania i włosy "przeszły" bardzo intensywnym zapachem frytury)."
  5. Warzywniak Restauracja Wegetariańska i Wegańska
    • Adres: Żydowska 11, 61-761 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Wspaniale miejsce z przepysznym jedzeniem i przemiłą obsługą! Nawet wielbiciele mięsa uwielbiają tutejsze "klopsy" czyli falafele . Świetnie nadaje się też na imprezki typu urodziny ."
  6. YUBA
    • Adres: Górna Wilda 89/l.19, 61-563 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Do Poznania mam daleko, ale bardzo chętnie będę wracać tutaj, jeśli tylko będę mieć okazję. Makaron biang biang to wyjątkowa pozycja, która skradła moje serce. W dodatku pierwszy raz próbowałam tutaj tampeh i bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Do tego można dobrać pyszną herbatę jaśminową. Ogórki na ostro również były świetne - zabrakło mi ich w karcie podczas drugiej wizyty!"
  7. Falla
    • Adres: Wawrzyniaka 19, 60-506 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Super miejsce, bardzo dobre jedzenie. Pyszne grzane wino. Jedyny minus, dość długo czekałyśmy na sam odbiór zamówień i jedzenie, a sala pełna nie była. Ale smak i atmosfera to wynagrodzyły"
  8. GRANVEGANO
    • Adres: Świętego Czesława 16/2, 61-583 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "PYSZNE!!!! Najlepsze zapiekanki jakie jedliśmy i to wegańskie! Po prostu idealnie Polecamy bardzo włoską zapiekankę z sosem sriracha mayo! Boskie Wygląd w środku po prostu przeuroczy"
  9. SZCZAW I MIRABELKI
    • Adres: Jaroczyńskiego 22a, 60-692 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Jedzenie jest przepyszne i skusi nawet osoby nieprzepadajace za kuchnią wege. Klimat miejsca jest przytulny i spokojny, idealny na obiad lub kolację. Obsługa bardzo miła i profesjonalna, wszystko przebiegło sprawnie i w przyjemnej atmosferze. Dobra lokalizacja, bez problemu można zaparkować pod lokalem."
  10. Buła z musztardą
    • Adres: Stanisława Taczaka 22/1, 61-819 Poznań
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Muszę się przyznać: na codzień jadam mięso i produkty odzwierzęce a jeszcze niedawno nie wyobrażałem sobie, że można żyć inaczej. Lokale takie jak Buła z musztardą pokazują, że nie tylko można zjeść bezmięsnie ale i przepysznie. Tutejsze kompozycje kebabów i kanapek są genialne i już nie mogę się doczekać kiedy tam znowu wrócę. Dzięki takim lokalom coraz bardziej skłaniam się ku bezmięsnym alternatywom. Dziękuję, że pokazujecie, że się da."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki