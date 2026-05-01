Tragedia na drodze pod Koninem! Rowerzysta nie miał szans

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 1 maja około godziny 14:00 w miejscowości Stare Miasto. Jak przekazała policja w Koninie, na ul. Lisieckiej doszło do potrącenia rowerzysty. Ofiarą był 88‑letni mężczyzna.

Funkcjonariusze relacjonują, że na miejscu natychmiast podjęto akcję ratunkową, jednak mimo wysiłków służb nie udało się uratować życia seniora.

Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 88-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Na chwilę obecną trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia – przekazała policja w komunikacie.

Policja zwraca uwagę, że wraz z poprawą pogody na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów i motocyklistów. W związku z tym funkcjonariusze wystosowali mocny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego:

„Ładna pogoda sprzyja zwiększonemu natężeniu ruchu – na drogach jest więcej rowerzystów i motocyklistów. Pamiętajmy o rozwadze, przestrzeganiu przepisów i wzajemnym szacunku na drodze. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich”.

Śledczy pracują nad ustaleniem pełnych okoliczności wypadku. Policja przypomina, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, a kierowcy i rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na lokalnych drogach o ograniczonej widoczności.