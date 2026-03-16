Poznań pęka z dumy po oscarowej nocy! Ludzie zabrali głos

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-16 12:20

Radość w Poznaniu po oscarowej nocy! "Mega duma", "Super gest" - tak mówią w sondzie Radia ESKA mieszkańcy miasta. Wśród laureatów Oscarów znalazł się Polak. "The Girl Who Cried Pearls" Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa została nagrodzona Oscarem jako najlepsza krótkometrażowa animacja. Podczas konferencji prasowej Maciek Szczerbowski zwrócił się po polsku do poznaniaków. Dziękował im i mówił, że ich kocha!

Poznaniacy w sondzie dla Radia ESKA mówią o tym, że są dumni ze zdobycia Oscara przez urodzonego w Poznaniu Macieja Szczerbowskiego

Krótkometrażowy film animowany „The Girl Who Cried Pearls” w reżyserii Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa zdobył Oscara podczas gali rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Film został wyróżniony w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja. Podczas konferencji prasowej Maciek Szczerbowski, filmowiec urodzony w Poznaniu i mieszkający od lat 80. w Kanadzie, zwrócił się po polsku do mieszkańców Poznania. Dziękował mieszkańcom i mówił, że ich kocha. "Chciałbym podziękować Polsce, Poznaniowi. Poznaniaki, kocham Was, dziękuję, że mnie od czasu do czasu zapraszacie. Dla nas obydwu jest to zaszczyt" - powiedział świeżo upieczony laureat Oscara. Co na to poznaniacy? Pękają z dumy! W sondzie ulicznej Radia ESKA każdy mieszkaniec wyrażał wielką radość z powodu wygranej rodowitego mieszkańca Poznania

"Miło usłyszeć, że Poznań został gdzieś doceniony", "Mega duma"

"Super gest, żeby pozdrowić i pamiętać" - powiedział ktoś o słowach wypowiedzianych przez Macieja Szczerbowskiego podczas konferencji prasowej.  "Nawet nie wiedziałam, że coś takiego miało miejsce, ale zawsze miło usłyszeć, że Poznań został gdzieś doceniony" - dodaje inna osoba. "Mega duma, usłyszeć gratulacje dla Polaków to jest coś niesamowitego" - powiedziała kolejna odpytywana przez ESKĘ osoba. "Dla rodaków poznaniaków to dodatkowy zastrzyk dumy" - nie ma wątpliwości następny uczestnik sondy.

Oscary 2026. Kto wygrał w najważniejszych kategoriach?

Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej" - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" 

Najlepsza aktorka w roli głównej - Jessie Buckley - "Hamnet"

Najlepszy aktor w roli głównej - Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany - The Girl Who Cried Pearls" - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

Najlepszy film międzynarodowy - "Wartość sentymentalna" - Norwegia

Wielki triumf Polaka na Oscarach! Maciek Szczerbowski zdobył statuetkę
