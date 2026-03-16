Zwycięzca Oscarów podziękował temu miastu w Polsce! "Kocham was!"

Polski laureat Oscara 2026 roku wzruszył się na scenie. Podziękował Poznaniowi i jego mieszkańcom!

Polak z Oscarem! Krótkometrażowa animacja „The Girl Who Cried Pearls” w reżyserii Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa zdobyła Oscara podczas gali rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Film został wyróżniony w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja. Podczas konferencji prasowej Maciek Szczerbowski zwrócił się po polsku do mieszkańców jednego z naszych miast. Dziękował mieszkańcom i mówił, że ich kocha. "Chciałbym podziękować Polsce, Poznaniowi. Poznaniaki, kocham Was, dziękuję, że mnie od czasu do czasu zapraszacie. Dla nas obydwu jest to zaszczyt" - mówił świeżo upieczony laureat Oscara. Szczerbowski i Lavis od wielu lat współpracują artystycznie. W 1997 roku założyli w Kanadzie grupę Clyde Henry Productions, specjalizującą się w animacji poklatkowej. Ich projekty często mają charakter baśniowych opowieści z mrocznym, refleksyjnym tonem. Pierwszy duży sukces przyniósł im film „Madame Tutli-Putli” z 2007 roku. Produkcja zdobyła dwie nagrody na festiwalu w Cannes oraz nominację do Oscara, dzięki czemu twórcy stali się szerzej rozpoznawalni w świecie animacji. Nagrodzony w tym roku film „The Girl Who Cried Pearls” opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, która posiada niezwykły dar – gdy płacze, jej łzy zamieniają się w perły. Chłopiec zaczyna je sprzedawać pracownikowi lombardu, który szybko dostrzega w tym okazję do zarobku i domaga się coraz większej liczby pereł. Historia stopniowo zamienia się w opowieść o chciwości i o tym, jak łatwo wykorzystać czyjeś uczucia dla własnej korzyści.

Oscary 2026. Kto wygrał w najważniejszych kategoriach?

Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej" - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

Najlepsza reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka w roli głównej - Jessie Buckley - "Hamnet"

Najlepszy aktor w roli głównej - Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany - The Girl Who Cried Pearls" - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

Najlepszy film międzynarodowy - "Wartość sentymentalna" - Norwegia

