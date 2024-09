i Autor: AGO zdjęcie ilustracyjne

przerażające odkrycie!

Pożar wiaty śmietnikowej w Poznaniu! W środku znaleziono zwłoki

Dramat w Poznaniu! W niedzielę, 8 września przy ul. Michałowskiej doszło do pożaru wiaty śmietnikowej. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, którzy w środku odnaleźli zwłoki. Dzień po tych tragicznych wydarzeniach, na miejscu zjawił się biegły z zakresu pożarnictwa. Co udało się ustalić w sprawie? Czy doszło tam do zbrodni i próby zatarcia śladów?