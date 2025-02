Znany muzyk przyznał się publicznie do pobicia dziewczyny! To były uczestnik Big Brothera

Ukrainiec pokazywał środkowy palec fotoradarom

19-latek od grudnia 2024 roku był na celowniku policji. Mężczyzna jeździł po Polsce autem i w nosie miał ograniczenia prędkości. Sprawę mundurowym przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Szybka jazda to jeszcze nie wszystko. Żartowniś wpadł właśnie w ręce stróżów prawa. Okazało się, że to obywatel Ukrainy, który zmierzy się z surową karą. Szczegóły opowiedział nam podkom. Łukasz Paterski, oficer prasowy KMP w Poznaniu.

Rozmieszczone w Polsce fotoradary zarejestrowały dziesięć przypadków przekroczeń prędkości przez tego kierującego. W większości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Zebrał 119 punktów karnych - mówi podkom. Łukasz Paterski. - Oprócz lekceważącego podejścia do obowiązujących przepisów w naszym kraju, osoba za kierownicą BMW wykonywała obraźliwy gest, pokazując środkowy palec w momencie robienia zdjęcia przez fotoradar - dodaje.

Ukrainiec z BMW będzie deportowany

W końcu policjantom udało się odnaleźć 19-latka. Policjanci złożyli mu wizytę w mieszkaniu, a nastolatek do wszystkiego się przyznał. Okazało się, że w ubiegłym roku karany był już mandatami za dwa przekroczenia prędkości oraz kradzież sklepową w Polsce. Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie młodego mężczyzny do sądu. Stracił także prawo jazdy.

Komendant PSG w Poznaniu - Ławicy po analizie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego, wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do Ukrainy, nadając jej rygor natychmiastowego wykonania. Ze względu na zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego orzeczono również 8-letni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen. - Postanowieniem sądu, cudzoziemca osadzono do czasu wykonania decyzji w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - dodaje Paterski.

Policjanci apelują o ostrożność na drogach. Nadmierna prędkość pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków.