25-letni Damian nie żyje. Oprawcy na wolności, ojciec w rozpaczy. "Nie mogę tego zrozumieć"

25-letni Damian Bogulski z Wielkopolski został na śmierć skatowany pod dyskoteką we Wtórku. Do sprawy zatrzymano 7 osób. Najmłodsi uczestnicy pobicia trafili do ośrodków wychowawczych, a pełnoletni jeszcze przed usłyszeniem wyroku… wyszli na wolność. - Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Zabili mi syna, a teraz są wolni? - mówi załamany Krzysztof Bogulski, ojciec Damiana.