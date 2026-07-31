28-latek omal nie uderzył w nieoznakowany radiowóz. Pędził prosto na policjantów!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-31 12:53

Szaleńcze wyprzedzanie w miejscowości Lipno mogło doprowadzić do poważnego wypadku. Kierujący osobowym audi wjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost pod nieoznakowany pojazd policyjny. Funkcjonariusze musieli ratować się ucieczką na pobocze, aby uniknąć czołowego zderzenia. Młody mężczyzna pożegnał się już z uprawnieniami, a jego sprawą zajmie się sąd.

O włos od tragedii! 28-latek omal nie zderzył się czołowo z radiowozem
Autor: Policja Leszno/ Materiały prasowe

Do tego niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek tuż przed godziną 8.00 na ulicy Leszczyńskiej w miejscowości Lipno. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przekazali, że patrol poruszający się nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem w ostatniej chwili uniknął potężnego zderzenia.

Stróże prawa wjeżdżali właśnie do miejscowości, kiedy z naprzeciwka wyłoniło się pędzące audi. Mężczyzna za kierownicą tego pojazdu wyprzedzał inne auta i znalazł się bezpośrednio na pasie ruchu zajmowanym przez funkcjonariuszy, co wymusiło na nich błyskawiczne podjęcie działań ratunkowych.

Chcąc zapobiec potężnemu uderzeniu, mundurowi gwałtownie odbili kierownicą w stronę pobocza i całkowicie zatrzymali swój samochód. Według relacji służb, ten ryzykowny manewr stworzył ogromne niebezpieczeństwo na drodze dla wszystkich osób poruszających się w tamtym rejonie.

Szybko wyszło na jaw, kto doprowadził do tej krytycznej sytuacji na trasie. Podczas kontroli okazało się, że pojazdem marki Audi kierował 28-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego.

Za spowodowanie tak rażącego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci na miejscu odebrali kierowcy dokument uprawniający do prowadzenia aut. Wkrótce śledczy skierują do sądu oficjalny wniosek o ukaranie 28-latka. To właśnie wymiar sprawiedliwości podejmie ostateczną decyzję o konsekwencjach dla tego lekkomyślnego kierującego.

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