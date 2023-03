Trwają poszukiwania

36-latek wyszedł z dyskoteki i przepadł bez śladu. „Jędrku, wracaj do domu, czekamy na ciebie”

To już kolejna doba poszukiwań 36-letniego Jędrzeja Sarnowskiego ze Śremu w Wielkopolsce. Mężczyzna zaginął w nocy z soboty na niedzielę (25/26 lutego). Wyszedł z dyskoteki i nie daje oznak życia. Szukają go policjanci, strażacy, rodzina i przyjaciele. - Jędrku, wracaj do domu, czekamy na ciebie - apeluje do wszystkich załamany brat Jędrzeja, Krzysztof.