Las Pamięci – ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych cmentarzy

W 2025 roku w Lasach Pamięci na dwóch największych cmentarzach w Poznaniu odprawiono 60 ceremonii pogrzebowych, o sześć więcej niż rok wcześniej. Od momentu uruchomienia tego typu kwater w 2022 i 2023 roku pochowano na nich łącznie 133 osoby – podał poznański magistrat.

Lasy Pamięci na cmentarzu Junikowo udostępniono w grudniu 2022 roku, a na cmentarzu Miłostowo w listopadzie 2023 roku. Kwatery tego typu przeznaczone są do pochówków z wykorzystaniem biodegradowalnych urn, a miejsca spoczynku zmarłych nie są oznakowane nagrobkami czy płytami.

Minimalizm i natura – tak wygląda Las Pamięci w Poznaniu

Kwatera na Junikowie była pierwszą tego typu w Poznaniu. Ma powierzchnię 180 m kw. i jest położona wśród drzew. Jak podkreślono w komunikacie urzędu miasta, kwatera ma charakter minimalistyczny i naturalny.

„Miejsca pochówków nie są oznaczane nagrobkami ani płytami, a teren nie jest dekorowany wiązankami czy wieńcami. Naturalnym elementem przestrzeni pozostają drzewa, leśna ściółka i sezonowo opadające liście. Na życzenie rodzin imiona i nazwiska zmarłych mogą być umieszczone na dwóch kamiennych tablicach. W ich pobliżu możliwe jest symboliczne zapalenie znicza lub złożenie kwiatów. Na terenie Lasu Pamięci ustawiono również ławki dla odwiedzających”

– opisano w komunikacie magistratu.

Podobna kwatera funkcjonuje na cmentarzu komunalnym Miłostowo. Magistrat podkreślił, że przestrzeń Lasu Pamięci „została zaprojektowana z poszanowaniem istniejącej zieleni i leśnego charakteru otoczenia”.

Jak wskazano, docelowo w Lasach Pamięci ma być możliwe rozsypywanie prochów zmarłych, ale na razie nie pozwalają na to obowiązujące w Polsce przepisy.

