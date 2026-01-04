Zgubił się w lesie i błagał o pomoc. Prawda wyszła na jaw po trzech godzinach

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-04 19:07

Ponad trzy godziny intensywnych poszukiwań, dziesiątki zaangażowanych funkcjonariuszy i dramatyczne zgłoszenie z lasu. Akcja służb w rejonie Konina zakończyła się zaskakującym finałem – 44-latek, który twierdził, że walczy o życie, miał ponad 2 promile alkoholu.

Policjant okrywa poszkodowanego kocem termicznym

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant okrywa poszkodowanego kocem termicznym
Super Express Google News

W czwartek, 1 stycznia, tuż po godzinie 15:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie odebrał dramatyczne zgłoszenie. Mężczyzna informował, że zasłabł podczas przejścia przez las, zgubił się w rejonie miejscowości Genowefa i nie jest w stanie samodzielnie wrócić do domu. Twierdził też, że jego telefon za chwilę się rozładuje.

Sytuacja wyglądała poważnie. Do akcji natychmiast skierowano siedem policyjnych patroli, a także strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. W sumie w poszukiwania zaangażowanych było 39 strażaków, a teren kompleksu leśnego przeczesywano również z powietrza przy użyciu dwóch dronów.

Polecany artykuł:

Radosne świętowanie zamieniło się w tragedię. Nie żyje uczestnik biegu. Zasłabł…

Podjęliśmy intensywne działania poszukiwawcze, ponieważ zgłoszenie mogło wskazywać na realne zagrożenie życia i zdrowia – relacjonuje asp. Sylwia Król z konińskiej policji.

Równolegle funkcjonariusze ustalili dane zgłaszającego i pojechali do jego miejsca zamieszkania. Na miejscu zastali członka rodziny, który potwierdził, że 44-latek nie wrócił do domu i nie wiadomo było, dokąd się udał.

Przełom nastąpił około godziny 18:15. Policjanci z Wydziału Kryminalnego odnaleźli mężczyznę w miejscowości Olesin, na terenie powiatu tureckiego. Szybko okazało się, że rzeczywistość znacząco odbiegała od dramatycznej relacji.

Badanie alkomatem wykazało u 44-latka ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który nie stwierdził żadnych obrażeń ani problemów zdrowotnych wymagających hospitalizacji. Mężczyzna był suchy i ciepły, co – jak podkreślają służby – nie wskazywało, by przez dłuższy czas przebywał na mrozie, mimo trudnych warunków pogodowych i opadów śniegu.

Polecany artykuł:

Była już przy wejściu do domu. Znamy datę pogrzebu tragicznie zmarłej Anity

Co więcej, podczas dalszych czynności ustalono, że mężczyzna miał przy sobie w pełni naładowany telefon, którego nie odbierał, mimo wielokrotnych prób kontaktu ze strony policjantów.

44-latek trafił do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych, gdzie przebywał do wytrzeźwienia. Został również rozliczony za bezpodstawne zawiadomienie służb.

Uciekł policjantom na zamarnięty staw
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
POSZUKIWANIA
WIELKOPOLSKIE