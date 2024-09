Kobieta również w szpitalu

42-latek wjechał autem do jeziora! Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Niesłychany wypadek pod Gnieznem [ZDJĘCIA]

Nie żyje 42-latek, który wjechał autem do jeziora Kocim pod Gnieznem. Do wypadku doszło w czwartek, 5 września, ok. godz. 13.40, a mężczyzna zmarł tego samego dnia po przewiezieniu do szpitala. Policja wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury. Denat przebywał nad jeziorem razem z kobietą, któa również trafiła do szpitala.