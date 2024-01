i Autor: ECPU Polska: ŁOWCY Pedofili

52-letni Zenon wysyłał dziewczynkom swoje nagie zdjęcia! Miały być "na zachętę"

W niedzielę, 21 stycznia w Granowcu na terenie powiatu ostrowskiego pojawili się członkowie ECPU Polska - łowcy pedofilów. Z ich relacji wynikało, że 52-letni Zenon w sieci korespondował z 11-latką i 13-latką. - Podejrzany o czyny pedofilskie przyznał się do postawionych zarzutów, grozi mu do 3 lat więzienia – powiedziała we wtorek PAP oficer prasowy ostrowskiej policji podkom. Małgorzata Michaś.