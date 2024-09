To miał przy sobie

Mężczyzna zabił żonę, a następnie odebrał sobie życie - to wstępna hipoteza dotycząca znalezienia dwóch ciał w domu jednorodzinnym w Będlewie pod Poznaniem. W niedzielę, 1 września, między godz. 17 a 18 zawiadomiła o tym policję osoba z najbliższej rodziny ofiar. W środku znaleziono zwłoki w stanie rozkładu kobiety i mężczyzny. Według nieoficjalnych informacji Gazety Wyborczej Poznań to była uczestniczka programu "Top Model" i jej mąż, Sławomir L. ps. Klakson., który miał niedawno opuścić areszt, a prokuratura podejrzewała go o udział w handlu narkotykami.

Na miejscu znaleziono ponadto rewolwer, prawdopodobne narzędzie zbrodni.

- Nie otrzymaliśmy jeszcze akt i materiałów z policji, ale na poniedziałek, 2 września, zaplanowano sekcję zwłok kobiety i mężczyzny - informuje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak napisał w wiadomości do portalu Epoznan.pl jeden z czytelników, w domu w Będlewie miało dojść do awantury, która skończyła się zbrodnią.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.