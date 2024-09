Uczestniczka "Top Model" zabita przez męża? Była z nim na dożynkach

W niedzielę, 25 sierpnia, Paulina L. z "Top Model" była razem z mężem na dożynkach, a ledwie tydzień później w domu w Będlewie pod Poznaniem znaleziono ciało jej i Sławomira L. To nowoczesny, duży, rzucający się w oczy budynek, do którego obydwoje przeprowadzili się ze swojej rodzinnej miejscowości, znajdującej się nieopodal. Tuż obok domu stoi kilka klatek z dużymi psami, z którymi mężczyzna miał jeździć na różne wystawy.

Sąsiedzi wspominają 33-letnią "Paulę" jako inteligentną, sympatyczną osobę; co więcej, razem z mężem sprawiali wrażenie zgodnej pary, bo nikt nie słyszał, by kiedykolwiek się kłócili lub awanturowali. Tak było do czasu, bo Sławomir L., pseudonim Klakson, został tymczasowo aresztowany i dopiero niedawno opuścił areszt. Prokuratura podejrzewała go o udział w procederze handlu narkotykami. Obydwoje byli po raz ostatni widziani na dożynkach gminnych w Będlewie. Dalsza część tekstu poniżej.

Policja: Mężczyzna prawdopodobnie zastrzelił żonę

Gdy ktoś z bliskiej rodziny nie mógł się dodzwonić do małżeństwa, o sprawie poinformowano policję. W niedzielę, 1 września, w zamkniętym od środka domu znaleziono ciało byłej uczestniczki "Top Model" i jej męża, obydwoje mieli rany postrzałowe. Obok zwłok, której znajdowały się już w stanie rozkładu, leżał rewolwer.

- Według wstępnych ustaleń mężczyzna zabił kobietę, a następnie odebrał sobie życie - informował Andrzej Borowiak, rzecznik KWP w Poznaniu.

Na miejscu nadal trwają czynności mundurowych, które są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim. W poniedziałek, 2 września, odbędzie się sekcja zwłok ofiar.