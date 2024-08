Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Iława. 37-latka porwana przez męża sprzed galerii handlowej

Informację o porwaniu kobiety oraz zagrożeniu jej zdrowia i życia otrzymali policjanci z Iławy. Okazało się, że stoi za tym jej mąż, który na parkingu przed jedną z galerii handlowych siłą wepchnął 37-latkę do bagażnika swojego auta i ruszył w nieznanym kierunku. Widziała to inna kobieta, która powiedziała o wszystkim pracownikowi centrum handlowego, a ten zgłosił to mundurowym.

Funkcjonariusze z Iławy ustalili numer rejestracyjny pojazdu i wytypowali posesję, gdzie mógł wywieźć poszkodowaną mężczyzna. Znaleźli tam samochód i wystraszoną 37-latkę, która co prawda odniosła obrażenia ciała, ale niezagrażające jej życiu. Jej mąż zdążył już uciec i wsiadł do pociągu PKP Intercity do Gdańska - został ujęty w czasie podróży m.in. dzięki tamtejszym policjantom i pracownikom spółki. Dalsza część tekstu poniżej.

Porwanie Krzysztofa Olewnika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów bezprawnego pozbawienia wolności i naruszenia czynności narządu ciała, a decyzją Sądu Rejonowego w Iławie wobec 37-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym

- informuje Komenda Powiatowa Policji w Iławie.