Ciała uczestniczki "Top Model" i jej męża w Będlewie pod Poznaniem

Kim jest uczestniczka "Top Model", która została znaleziona martwa razem z mężem w domu jednorodzinnym w Będlewie pod Poznaniem? Według nieoficjalnych informacji "Faktu" to Paulina L., która brała udział w pierwszej i siódmej edycji programu (2018 r.). W czasie premierowego występu kobieta pozowała jako "delfin pływający w oceanie", o co poprosiła ją jurorka "Top Model" Joanna Krupa. Po kilku latach powróciła na antenę, chwaląc się, że schudła prawie 20 kg. Mimo że nie przeszła do dalszego etapu, wyjawiła, że jej nadrzędnym celem było natchnąć innych ludzi do zmiany swojego życia.

Jak poinformowała Gazeta Wyborcza Poznań, jej mąż to z kolei Sławomir L. pseudonim Klakson, który miał niedawno opuścić areszt, a zdaniem dziennika prokuratura podejrzewała go o udział w handlu narkotykami. Dalsza część tekstu poniżej.

Kulisy zbrodni pod Poznaniem

Według wstępnych ustaleń policji Sławomir L. zabił swoją żonę, a następnie odebrał sobie życie - obydwoje mieli rany postrzałowe, a na miejsce znaleziono rewolwer. O zdarzeniu poinformowała mundurowych osoba związana z bliską rodziną ofiar - zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w niedzielę, 1 września, między godz. 17 a 18. Z kolei na poniedziałek, 2 września, zaplanowano sekcję zwłok kobiety i mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim.