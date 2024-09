Samolot wpadł do jeziora. Na pokładzie były dwie osoby

Nie mogą w to uwierzyć!

Zgłoszenie o wypadku służby odebrały około godz. 12.30. - W miejscowości Rybitwy doszło do zdarzenia, które polegało na tym, że aeroplan przewrócił się na wodzie do góry nogami. Dwie osoby, które były w środku są bezpieczne na brzegu i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedziała PAP sekc. Kamila Kozłowska z KP PSP w Gnieźnie.

Wypadek awionetki na Jeziorze Lednickim w Rybitwach

W akcji bierze udział 11 zastępów straży pożarnej i 5 łodzi. Obecna jest m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania. Maszyna wciąż znajduje się na wodzie. Strażacy będą musieli ją odholować na brzeg.

Jak udało nam się ustalić awionetką podróżowali obywatele Szwajcarii. - Świadkowie zauważyli jak samolot przy podejściu do lądowania wpadł do wody - przekazała nam asp. sztab. Anna Osińska, oficer prasowa KPP w Gnieźnie. Na miejsce wezwano pomoc. Strażacy podpłynęli do maszyny i zabrali z niej pilota oraz jego pasażerkę. Na brzegu czekały na nich już dwie karetki. Po badaniu okazało się, że mężczyźnie i kobiecie nic się nie stało.

Na miejsce udała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która zbada okoliczności wypadku.

Kilka dni temu od Poznaniem rozbiła się awionetka, którą leciała jedna osoba. Wówczas maszyna spadła na pole.

