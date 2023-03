Tragiczny wypadek na DK11. Bale drewna spadły na samochody

Aż pięć pojazdów brało udział w wypadku na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Lubrze pod Środą Wielkopolską, w wyniku czego na dwa z nich spadły bale drewna przewożone przez ciężarówkę. Wszystko działo się w poniedziałek, 20 marca, przed godz. 15.30. Jak wstępnie informuje policja, kierujący toyotą yaris zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie najpierw uderzył w samochód ciężarowy przewożący bale drewna, a następnie staranował jadącego za nim forda tourneo. Po uderzeniu naczepa tira przewróciła się, a ładunek spadł na przejeżdżające obok dwa samochody osobowe. W wypadku zostało rannych pięć osób, z których wszystkie trafiły do szpitala. - Dwie osoby przetransportowano do placówek w Jarocinie, kolejne dwie - do Środy Wielkopolskiej, a najciężej ranny 26-latek, mieszkaniec powiatu jarocińskiego, trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego ze szpitali w Poznaniu - relacjonuje starsza posterunkowa Angelika Środa, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. Jak dodaje, mężczyzna prowadził forda tourneo.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje