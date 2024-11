Co dostaną pracownicy?

Poznań. Śmiertelny wypadek na budowie

Betonowy element spadł na mężczyznę i go przygniótł - tu kulisy śmiertelnego wypadku w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 listopada, ok. godz. 9 na budowie przy ul. Tychowskiego. Jak wstępnie informuje policja, 58-latek brał udział w pracach ziemnych, gdy został uderzony i przygnieciony, w wyniku czego nastąpiło u niego nagłe zatrzymanie krążenia.

Świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce służby ratownicze, ale mimo reanimacji nie udało się przywrócić pracownikowi czynności życiowych.

- Prowadziliśmy czynności na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratura, w których brali udział m.in. biegły z zakresu medycyny sądowej i technik kryminalistyki - poinformował "Super Expres" młodszy aspirant Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jak dodaje mundurowy, o śmiertelnym wypadku na budowie w Poznaniu została również poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy.