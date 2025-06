Bez kasku na hulajnodze. 13-latek uderzył głową o asfalt i walczy o życie!

W Siedlikowie (Wielkopolska) 13-letni chłopiec spadł z hulajnogi elektrycznej i z potężnym impetem uderzył głową o asfalt. Nie miał kasku. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało go do szpitala. Jego stan jest bardzo ciężki. To kolejny poważny wypadek z udziałem dziecka na hulajnodze w ostatnich tygodniach.

i Autor: GettyImages