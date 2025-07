Burze z gradem nadciągają! IMGW ostrzega: Te województwa w niebezpieczeństwie

Gdzie uderzą burze? IMGW wydał pilne ostrzeżenia dla 8 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał pilne ostrzeżenia przed burzami z gradem i ulewnym deszczem dla aż ośmiu województw. Mieszkańcy północno-wschodniej części kraju, centrum, Pomorza, Kujaw i Wielkopolski powinni zachować szczególną ostrożność. Jakie są prognozy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które dotyczą części województw:

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz całego województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego

Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem obowiązują w województwach lubelskim i mazowieckim.

Burze z gradem i silny wiatr – IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą

IMGW prognozuje, że na obszarach objętych ostrzeżeniami przed burzą spadnie do 20 mm, a lokalnie do 35 mm deszczu. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest także drobny grad. W województwach lubelskim i mazowieckim, gdzie obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem podczas burz, miejscami może spaść od 30 do 50 mm deszczu. Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h oraz grad.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Sytuacja hydrologiczna w Polsce

Jak wynika z danych IMGW z ostatniej doby, na stacjach hydrologicznych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanów umownych. Liczba stacji hydrologicznych z przepływami mniejszymi od średniego niskiego przepływu z wielolecia wynosi 124. 48 proc. z nich znajduje się w strefie wody niskiej, 46 proc. - w strefie wody średniej, natomiast w strefie wody wysokiej zaledwie 6 proc. stacji hydrologicznych.

Bądźcie ostrożni i śledźcie komunikaty IMGW!

