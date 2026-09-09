Wjechała Audi prosto pod pociąg. Prawda o kierującej zaskoczyła policjantów! [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-09 7:54

Groźnie wyglądające zdarzenie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Oborze pod Gnieznem. Audi wjechało na torowisko wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Za kierownicą siedziała kobieta, która – jak ustalili policjanci – nie miała uprawnień do kierowania pojazdami. Na szczęście nie odniosła obrażeń.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 8 września 2026 roku, około godziny 9.20 w miejscowości Obora. Samochód osobowy marki Audi wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdy torowiskiem nadjeżdżał pociąg towarowy relacji Rejowiec–Gniezno.

Audi znalazło się na torach

Jak wynika z ustaleń policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, kierująca Audi jechała od strony Obórki. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wjechała na torowisko, gdzie znajdował się nadjeżdżający skład towarowy.

Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, jednak tym razem skończyło się bez obrażeń. Kierująca samochodem nie ucierpiała.

Wjechała Audi prosto pod pociąg. Prawda o kierującej zaskoczyła policjantów! [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 5

Kobieta nie miała uprawnień

Policjanci ustalili również, że kobieta siedząca za kierownicą Audi nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Okoliczności zdarzenia są przedmiotem prowadzonych czynności.

Na czas działań służb ruch w miejscu zdarzenia został całkowicie zablokowany.

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