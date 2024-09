- Sprawdziłam szereg umów, które jednoznacznie wskazywały na to, że były to działania prowadzone nad nową identyfikacją Poznania. Ani razu nie pojawia się tam słowo kampania, a tym bardziej kampania "Jesteś u siebie". Ponadto, jeżeli miałaby być to kampania, to naturalne jest, że każda kampania musi mieć swój harmonogram, budżet, zakres. Żadnego harmonogramu, budżetu kampanii nie otrzymałam. W związku z tym uważam, że miasto okłamywało w tej sprawie zarówno mnie, jak i osobę prowadzącą kontrolę i opinię publiczną – mówiła.