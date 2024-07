Rodzinne spotkanie przerodziło się w koszmar! Ciało 70-latki znaleziono w jeziorze

wracamy do sprawy!

Babcia zostawiła go na chwilę

Dyrektorka zoo z nowymi zarzutami! Współpracownicy Ewy Z. przyznali się do winy. Chodzi o wybieg dla słoni

Zwłoki kobiety w jeziorze. Jej ciało znalazła siostra

Według ustaleń portalu Wągrowiec Nasze Miasto, do zdarzenia doszło we wtorek, 9 lipca w późnych godzinach popołudniowych. To wtedy wezwano służby ratunkowe w okolice jeziora Karolewskiego.

Zobacz także: Było słychać tylko krzyk, bo 7-latek stracił już funkcje życiowe! Dramatyczna akcja nad Jeziorem Strzeszyńskim

Jak się okazało, w wodzie ujawniono zwłoki 70-letniej kobiety. Mimo blisko godzinnej reanimacji, niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Dziennikarze dotarli do bardzo przykrych faktów, bowiem osobą, która znalazła kobietę, była jej siostra.

Do tragedii miało dojść w czasie rodzinnego spotkania na działkach, które znajdują się w pobliżu jeziora. Prokurator prowadzący tę sprawę nie przeprowadził sekcji zwłok, ciało nakazał przekazać rodzinie. Na razie nie wiadomo, jak doszło do dramatu.