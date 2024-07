Babcia zostawiła go na chwilę

Było słychać tylko krzyk, bo 7-latek stracił już funkcje życiowe! Dramatyczna akcja nad Jeziorem Strzeszyńskim

7-letni chłopiec był reanimowany na Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, po tym jak przypadkowi świadkowie wyciągnęli go nieprzytomnego z wody. Do zdarzenia doszło w środę, 10 lipca, po tym jak babcia chłopca zostawiła go na chwilę, by skorzystać z łazienki. W grupa ratujących życie poszkodowanego ludzi był ratownik medyczny, który akurat wypoczywał nad akwenem.