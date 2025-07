Nietypowy widok na grobie Jana Kulczyka. Od razu przyciąga wzrok

eitor 10:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek, 29 lipca 2025 roku minęło 10 lat od śmierci Jana Kulczyka. Miał 65 lat. Biznesmen spoczął w rodzinnym grobie w Poznaniu. To miejsce na cmentarzu od razu przyciąga wzrok odwiedzających. Nietypowy widok to właściwe podsumowanie. Zobaczcie, jak wygląda dzieło znanego artysty. Zdjęcia wykonał dziennikarz "Super Expressu".