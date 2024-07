Znaleźli ciało

Tragiczny finał poszukiwań 16-latka. Pływał na rowerku wodnym, wpadł do jeziora

Tragedia na Kaszubach! Poszukiwania 16-letniego chłopca, który pływając na rowerku wodnym wpadł do jeziora Tuchomskiego, zakończyły się odnalezieniem ciała. PAP podaje, że martwego nastolatka wyciągnęła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Bydgoszczy. 16-latek był częścią grupy młodzieży, która pływała po jeziorze tuż przed załamaniem pogody. Nastolatkowie przeskakiwali z rowerka na rowerek, co doprowadziło do tragedii.