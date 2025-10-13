Czy to podpalenie!? Pożar w Galerii Podolany w Poznaniu zniszczył sklepy i papugarnię

W Galerii Handlowej Podolany w Poznaniu wybuchł pożar, który objął m.in. sklep "Chata Polska", papugarnię Kakadu i szkołę tańca.

Z ogniem walczyło blisko 30 zastępów straży pożarnej, akcja gaśnicza trwała od godzin wieczornych do porannych.

Wiele papug z papugarni Kakadu zginęło, a mieszkańcy proszeni są o pomoc w odnalezieniu tych, którym udało się uciec.

Policja bada przyczyny pożaru, analizując nagrania z kamer i przesłuchując świadków, nie potwierdzając na razie wersji o podpaleniu.

Choć pożar w galerii handlowej jest już opanowany, to straty są olbrzymie. Ogień pojawił się przed godziną 21.00 w poznańskiej Galerii Handlowej Podolany. Z żywiołem walczyło blisko 30 zastępów straży pożarnej. Ogień udało się opanować jeszcze w nocy, samo dogaszanie trwało do godzin porannych. Na szczęście, chociaż spłonął budynek i dobytek w środku, nie ma osób poszkodowanych.

Niestety, nie ma dobrych wieści o papugach z papugarni, która mieściła się w galerii. Wiele z ptaków nie żyje, a tylko nielicznym udało się uciec ze śmiertelnej pułapki. W internecie poznaniacy proszą o rozglądanie się, czy nie widzą papug na wolności, którymi trzeba się zająć, a które najprawdopodobniej znalazły drogę ewakuacji z pożaru. Świadkowie pożaru mówią, że widzieli ptaki, które szukając ucieczki, uderzały o szyby.

Teraz śledczy muszą zająć się znalezieniem odpowiedzi na pytania, dlaczego doszło do pożaru. Choć w internecie pojawiła się informacja o rzekomych podpalaczach, którzy mieli podłożyć ogień w Galerii Podolany, policja nie potwierdza tych doniesień.

- Przesłuchaliśmy już kilka osób. Ustalamy też z właścicielami okolicznych budynków możliwość sprawdzenia usytuowania kamer i możliwości przejrzenia nagrań. Na razie temat jest otwarty i nie tak jednoznaczny, jak "Internet" - mówi Borowiak. - Po zakończeniu akcji gaśniczej zostaną przeprowadzone oględziny z biegłym z zakresu pożarnictwa pod kątem ustalenia przyczyn pożaru. Oczywiście na miejscu są patrole z KP Poznań-Jeżyce" - dodaje podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.