Atak nożownika w Poznaniu. Czy Zbysław C. może uniknąć więzienia za zabicie 5-latka?! Prawnik nie ma wątpliwości

mrok | ago 13:53

Nie milkną echa tragedii, która wydarzyła się w stolicy Wielkopolski. Mieszkańcy Poznania są wstrząśnięci śmiercią niewinnego 5-latka, za która stroi Zbysław C. To on zadał Maurycemu śmiertelne ciosy nożem. Na szczęście mężczyzna został zatrzymany i już usłyszał zarzuty. Jaka kara go spotka? Jak tłumaczy "Super Expressowi" Bartosz Bednarek z poznańskiej kancelarii MRB LEGAL, istnieje taka możliwość, że Zbysław C. nie usłyszy wyroku skazującego za to, co zrobił. Stanie się tak, jeśli biegli uznają, że mężczyzna w chwili zbrodni był całkowicie poczytalny .