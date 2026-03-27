DELIK – DEALER ROKU 2025 POLECA – NAJNOWSZA KIA K4!

Kia, wprowadzając model K4 zaciera granice między modelami segmentów C i D. Samochód łączy dynamiczny wygląd inspirowany filozofią „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”, z przestronnym wnętrzem, nowoczesnymi technologiami i bogatym wyposażeniem, odpowiadając na potrzeby współczesnych kierowców. Bez względu na to czy służyć będzie w intensywnym ruchu miejskim, na zaniedbanej drodze podmiejskiej, czy na szerokiej autostradzie, K4 zaprojektowano z myślą o wygodzie, funkcjonalności i bezpieczeństwie kierowcy i wszystkich pasażerów.

K4 może pochwalić się wyrazistym, agresywnym designem oraz imponującymi wymiarami nadwozia, którego długość wynosi aż 4440 mm, a szerokość 1850 mm. Wnętrze zapewnia pasażerom z tyłu najlepszą w klasie przestrzeń na nogi (964 mm) i dużą ilość miejsca nad głową (973 mm). Za oparciem kanapy znajduje się okazały bagażnik o pojemności 438 litrów. Ledwie kilka lat temu takimi wymiarami mogły pochwalić się nobliwe sedany lub kombi należące do segmentu D, które prasa motoryzacyjna zwykła nazywać „rodzinnymi” i w każdym teście wysyłała je w kilkusetkilometrowe podróże po całej Europie.

Autor: DELIK/ Materiały prasowe

Sylwetka Kia K4 przyciąga wzrok dzięki charakterystycznej linii dachu, która elegancko przechodzi w pokrywę bagażnika. Na uwagę zasługują także światła w stylu „Star Map” inspirowane światłami w modelu EV9, tylne klamki zintegrowane ze słupkiem C oraz intrygujący lakier w kolorze Sparkling Yellow. Wersja GT-Line prezentuje się jeszcze bardziej sportowo dzięki trójramiennej kierownicy z łopatkami do zmiany biegów, 17- lub 18-calowym obręczom kół z lekkich stopów, lakierowanym na wysoki połysk czarnym obudowom lusterek, nakładkom na progach i poszerzeniom nadkoli.

- Oferta układów napędowych obejmuje dobrze znane i sprawdzone w modelach Ceed i Sportage jednostki – wyjaśnia Oskar Plich – Specjalista ds. Sprzedaży w salonie firmy DELIK – rozpoczyna się od benzynowego silnika 1.0 T-GDI o mocy 115 KM, z 6-biegową przekładnią mechaniczną. Silnik 1.6 T-GDI o mocy 150 lub 180 KM jest dostępny z automatyczną przekładnią dwusprzęgłową. K4 wyposażona w najmocniejszy silnik rozpędza się ze startu zatrzymanego do prędkości 100 km/h w 8,4 sek., a jej prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. Jeszcze w tym roku gama układów napędowych zostanie rozszerzona o pełną hybrydę (HEV), której niskie zużycie paliwa w warunkach miejskich zadowoli nawet najbardziej oszczędnych użytkowników samochodów.

Autor: DELIK/ Materiały prasowe

K4 oferuje jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie kabin pasażerskich w swojej klasie. Ekran obejmuje 12,3-calowy zestaw cyfrowych wskaźników, 5,3-calowy ekran do sterowania klimatyzacją i 12,3-calowy dotykowy ekran systemu multimedialnego. System ten integruje nawigację, multimedia i ustawienia samochodu w jednym, intuicyjnym interfejsie. Standardem jest bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, a w wyższych wersjach wyposażenia także bezprzewodowa ładowarka. Za wyjątkowe wrażenia akustyczne w doskonale wygłuszonym wnętrzu odpowiada nagłośnienie renomowanej firmy „Harman Kardon”, które potrafi zmienić je w prawdziwą salę koncertową. Komfort podnoszą podgrzewane i wentylowane fotele pokryte czarną, ekologiczną skórą syntetyczną.

Dzięki technologii Digital Key 2.0 smartfon może pełnić funkcję cyfrowego klucza. Usługi Kia Connect obejmują zdalne aktualizacje OTA, streaming muzyki czy hotspot Wi-Fi. Z kolei asystent głosowy AI pozwala sterować funkcjami komendą „Hej Kia” – od obsługi systemów aż po lokalne rekomendacje ciekawych miejsc.

Pakiet Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) to współczesna definicja tego czym dla marki Kia jest bezpieczeństwo.

Autor: DELIK/ Materiały prasowe

Blind-Spot View Monitor (BVM) wyświetla obraz martwego pola widzenia w lusterkach na ekranie zegarów. Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) monitoruje radarami strefy obok auta i zapobiega kolizjom podczas zmiany pasa.

Smart Cruise Control 2 (SCC2) dostosowuje prędkość i w razie braku reakcji kierowcy potrafi zatrzymać samochód. Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0) utrzymuje dystans, pomaga w utrzymaniu pasa, a nawet wspiera zmianę pasa.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) ostrzega i hamuje przy wyjeździe tyłem, wykrywając nadjeżdżające pojazdy. Surround View Monitor (SVM) daje widok 360° dzięki kamerom wokół auta. Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA2) rozpoznaje pojazdy, pieszych i rowerzystów, pomagając uniknąć zderzenia.

Autor: DELIK/ Materiały prasowe

Cennik wersji hatchback rozpoczyna się od kwoty 109.490 zł za samochód z silnikiem 1.0 wyposażony w manualną, 6-biegową skrzynię biegów, w wersji wyposażenia M. Lakier metalizowany wymaga dopłaty w wysokości 3.000 zł.

- Kia K4 z silnikiem 1.6 o mocy 150 KM z roku produkcji 2025 w wersji M dostępna jest aktualnie w rewelacyjnej cenie 105.490 zł, a zakup warto sfinansować poprzez promocyjny kredyt lub leasing – podkreśla Oskar Plich – to oferta ważna „do wyczerpania zapasów". Komu jednak potrzebny będzie większy wariant samochodu, musi jeszcze chwilę zaczekać na premierę najnowszej Kia K4 w wersji kombi, która wkrótce pojawi się w naszym salonie. Cennik wersji kombi rozpoczynać się będzie od 115.490 zł za samochód z silnikiem 1.0, z manualną, 6-biegową skrzynią biegów, w wersji M. Nadwozie o długości aż 4695 mm i 604-litrowy bagażnik pomieszczą bez potrzeby zawierania jakiegokolwiek kompromisu bagaże całej rodziny.

8

Materiał Sponsorowany