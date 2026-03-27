Dramatyczna śmierć 55-latki w Kaliszu. Zatrzymano mężczyznę

Dramatyczne odkrycie na osiedlu Dobrzec. Prokuratura bada sprawę

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartkowy wieczór (26 marca) w jednym z bloków na kaliskim osiedlu Dobrzec. Odnaleziono tam ciało 55-letniej kobiety. Zatrzymany został już 57-letni mężczyzna, który obecnie przebywa pod opieką lekarzy.

Jak poinformował Maciej Meler, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, wszelkie czynności z udziałem 57-latka zostaną przeprowadzone dopiero po udzieleniu mu niezbędnej pomocy medycznej w szpitalu. Równolegle śledczy prowadzą intensywne działania, polegające na przesłuchiwaniu świadków oraz dokładnym zabezpieczaniu śladów na miejscu zdarzenia.

- W związku z ujawnieniem w jednym z mieszkań na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu zwłok 55-letniej kobiety, wczoraj do późnych godzin nocnych pod nadzorem prokuratora dyżurnego z prokuratury w Kaliszu wykonywane były na miejscu czynności procesowe, w tym z udziałem ubiegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, jak również biegłych z zakresu kryminalistyki. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pomiędzy pokrzywdzoną 55-latką a zatrzymanym w tej sprawie 57-letnim mężczyzną doszło do swego rodzaju nieporozumienia, w trakcie którego kobiecie zadane były uderzenia przy użyciu noża. Te wstępne ustalenia, jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji z uwagi na to, że zadana została w tej sprawie sekcja zwłok - przekazał Meler w rozmowie z Radiem ESKA.

Przedstawiciele prokuratury zapowiadają, że bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane opinii publicznej dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.

Tragiczny pożar domu w Poznaniu! Życia mężczyzny nie udało się uratować:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru