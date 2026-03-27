Dramatyczna śmierć 55-latki w Kaliszu. Zatrzymano mężczyznę

2026-03-27 9:05

W czwartek, 26 marca w jednym z mieszkań w Kaliszu znaleziono ciało 55-letniej kobiety. Służby zatrzymały już 57-letniego mężczyznę. Sprawę bada prokuratura, a kluczowe odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.

nóż, policja - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Pixabay.com

Dramatyczne odkrycie na osiedlu Dobrzec. Prokuratura bada sprawę

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartkowy wieczór (26 marca) w jednym z bloków na kaliskim osiedlu Dobrzec. Odnaleziono tam ciało 55-letniej kobiety. Zatrzymany został już 57-letni mężczyzna, który obecnie przebywa pod opieką lekarzy.

Jak poinformował Maciej Meler, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, wszelkie czynności z udziałem 57-latka zostaną przeprowadzone dopiero po udzieleniu mu niezbędnej pomocy medycznej w szpitalu. Równolegle śledczy prowadzą intensywne działania, polegające na przesłuchiwaniu świadków oraz dokładnym zabezpieczaniu śladów na miejscu zdarzenia.

- W związku z ujawnieniem w jednym z mieszkań na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu zwłok 55-letniej kobiety, wczoraj do późnych godzin nocnych pod nadzorem prokuratora dyżurnego z prokuratury w Kaliszu wykonywane były na miejscu czynności procesowe, w tym z udziałem ubiegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, jak również biegłych z zakresu kryminalistyki. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pomiędzy pokrzywdzoną 55-latką a zatrzymanym w tej sprawie 57-letnim mężczyzną doszło do swego rodzaju nieporozumienia, w trakcie którego kobiecie zadane były uderzenia przy użyciu noża. Te wstępne ustalenia, jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji z uwagi na to, że zadana została w tej sprawie sekcja zwłok - przekazał Meler w rozmowie z Radiem ESKA.

Przedstawiciele prokuratury zapowiadają, że bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane opinii publicznej dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.

Galeria zdjęć 5
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KALISZ