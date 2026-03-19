Wielkopolskie miasto najstarszym w regionie

Choć Wielkopolska uchodzi za jeden z młodszych regionów w Polsce, dane demograficzne pokazują, że nie wszędzie sytuacja wygląda tak optymistycznie. W wielu miastach województwa wyraźnie widać proces starzenia się społeczeństwa - rośnie liczba seniorów, a udział dzieci i młodzieży systematycznie maleje. Szczególnie mocno ten trend zaznacza się m.in. w Koninie.

Konin na czele - mieszkańcy coraz starsi

Jak podaje portal wiadomosci.radiozet.pl, średnia wieku w Koninie wynosi aż 45,2 roku, co wyraźnie przewyższa zarówno średnią dla Wielkopolski (41,1 roku), jak i całej Polski (42,2 roku). Co ciekawe, różnice widoczne są także między płciami - kobiety są tu statystycznie starsze (47,2 roku) niż mężczyźni (43 lata).

Demografia nie napawa optymizmem

Ogólnopolski obraz również nie jest najlepszy. Wskaźnik dzietności w 2024 roku wyniósł około 1,1, co oznacza, że nie zapewnia zastępowalności pokoleń. W praktyce oznacza to dalsze starzenie się społeczeństwa i pogłębianie problemów demograficznych, a Konin i inne tego typu miasta są dziś wyraźnym przykładem tego trendu.

Konin - co ciekawego oferuje miasto?

Konin to jedno z najstarszych miast w Polsce, położone w Wielkopolsce nad Wartą. Choć często bywa pomijany na turystycznej mapie kraju, ma sporo do zaoferowania - zarówno miłośnikom historii, jak i osobom szukającym spokojnego wypoczynku.

Największą perełką Konina jest Słup Koniński - kamienny drogowskaz z 1151 roku, uznawany za najstarszy znak drogowy w Polsce. Znajduje się w pobliżu kościoła św. Bartłomieja na starówce i jest symbolem miasta. Co jeszcze warto zobaczyć w mieście?

Kościół św. Bartłomieja

Zespół klasztorny franciszkanów

Ratusz i rynek

Jezioro Turkusowe

Muzeum Okręgowe.