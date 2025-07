Deszcz milionów w Lesznie! Gracz zgarnął fortunę w Lotto i ustawił się na całe życie

Wtorkowy wieczór okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla dwóch uczestników popularnych gier losowych. Jak podaje Totalizator Sportowy, we wtorek, 15 lipca padły w Polsce dwie spektakularne wygrane, które na długo pozostaną w pamięci szczęśliwców i wszystkich miłośników Lotto oraz Eurojackpot.

Największe emocje towarzyszyły oczywiście losowaniu Lotto, które odbyło się tradycyjnie o godzinie 22:00. To wtedy ktoś, kto zagrał w kolekturze przy ul. Konstytucji 3 Maja 9 w Lesznie, trafił upragnioną „szóstkę”.

Szczęśliwe liczby, które zapewniły miliony, to: 17, 20, 23, 25, 28 i 49. Dzięki temu zwycięzca wzbogaci się o dokładnie 26 804 471,20 zł. Jak podkreśla Totalizator Sportowy, wtorkowa kumulacja była jedną z najwyższych w ostatnich miesiącach.

Ale to nie jedyna wielka wygrana tego dnia. Podczas tego samego wtorkowego wieczoru padła również wygrana drugiego stopnia w grze Eurojackpot. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do innego gracza z Polski, na którego konto trafi niemała suma – 3 530 156,80 zł. Choć to kwota mniejsza niż ta z Lotto, nadal mówimy o milionach, które mogą zmienić życie.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.