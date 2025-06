Dominika zniknęła bez śladu! Co się stało z 15-latką?

To już kolejne samowolne oddalenie się z domu 15-letniej Dominiki Berger. Dziewczyna zaginęła 14 czerwca 2025 roku około godziny 13:00 w miejscowości Koninko przy ul. Astrowej (woj. wielkopolskie). Od tego momentu nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie skontaktowała się z rodziną. Policja nie wyklucza, że może przebywać na terenie Poznania – szczególnie w okolicach dużych galerii handlowych.

Jak podają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku, nastolatka była ubrana w czarną bluzę z kapturem i szare spodnie dresowe. Ma około 163 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i kolczyk w nosie.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć Dominikę lub mają informacje o miejscu jej pobytu, by niezwłocznie zgłosili się do najbliższego komisariatu.

— Każdy sygnał może być kluczowy. Prosimy o kontakt pod numerem 47 77 130 30 lub 112 — apelują funkcjonariusze z Kórnika.

Rodzina i służby błagają o pomoc. W mediach społecznościowych rozpoczęła się spontaniczna akcja udostępniania zdjęć zaginionej. Zbliżają się wakacje, a to czas, kiedy wielu młodych ludzi znika z domów. Nie bądźmy obojętni — jeden telefon może uratować życie.

Zaginięcia dzieci to dramat, który każdego roku dotyka setki rodzin w Polsce. Najczęściej znikają nastolatki – świadomie opuszczają dom z powodu konfliktów rodzinnych, presji rówieśniczej czy problemów emocjonalnych. Choć większość z nich wraca w ciągu kilkudziesięciu godzin, każda taka sytuacja budzi ogromny niepokój. Dla bliskich to czas niepewności i lęku o bezpieczeństwo dziecka. Policja i organizacje pomocowe podkreślają, jak ważna jest szybka reakcja – pierwsze godziny od zaginięcia są kluczowe.

Warto także zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze: izolację, nagłe zmiany nastroju, ukrywanie się z telefonem czy znajomości z nieznajomymi osobami online. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, budować zaufanie i monitorować ich bezpieczeństwo. Pamiętajmy – czujność i zainteresowanie mogą zapobiec tragedii.