Dramat na festynie w Gościejewicach. Pijany kierowca wjechał w namiot!

Do wypadku doszło w sobotę, 5 lipca, w Gościejewicach. Gdy mieszkańcy 13 wsi bawili się w trakcie Turnieju Sołectw, w czasie trwania jednej z konkurencji samochód wjechał w namiot - stoisko jednego z sołectw.

Auto - opel zafira - nadjechało od strony stawu. Kierowca staranował stoły, ławki i inne sprzęty, otarł się też - na szczęście bez dużych obrażeń - o jedną z seniorek, która stała w pobliżu. Festyn natychmiast przerwano. Początkowo wiele osób myślało, że kierowca opla zafiry zasłabł.

Uczestnicy turnieju szybko sprawdzili, czy nie ma nikogo pod autem, Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak się okazało po wezwaniu policji, kierowca, 76-letni mieszkaniec Gościejewic miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Jak poinformowała Beata Jarczewska z rawickiej policji kierowca na podwójnym gazie odpowie za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, a także za spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną.

Jak podaje Komenda Główna Policji 5 lipca w całym kraju zatrzymano aż 444 osoby kierujące po spożyciu alkoholu, a 6 lipca - 350. Mimo apeli wszystkich służb, by nie wsiadać za kółko na podwójnym gazie, jest to w Polsce wciąż duży problem. Tylko w czasie tegorocznej majówki na polskich drogach policja zatrzymywała pijanego kierowcę średnio co… 4 minuty. Kierujący, którzy są pod wpływem alkoholu, powodują najwięcej wypadków. Mowa tutaj o niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowaniu bezpiecznej odległości.

Alkohol we krwi upośledza zdolność koncentracji, wpływa na czas reakcji, koordynację ruchową i percepcję. Pijak za kierownicą stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Nawet jeśli nie dojdzie szczęśliwie do wypadku, to kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu grożą poważne konsekwencje. Gdy poziom alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila, kierowcy grozi kara grzywny, pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, gdy kierowca prowadzi pojazd mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo, przepisy przewidują konfiskatę samochodu lub jego równowartości w sytuacjach, gdy kierowca spowoduje wypadek, mając w organizmie minimum 1 promil alkoholu.

