Dramat na ogródkach działkowych. Mężczyzny nie udało się uratować!

Do zdarzenia doszło w środę, 21 stycznia 2026 roku. O godzinie 9:59 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z drzewa na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ulicy Czarnkowskiej.

Po przybyciu na miejsce kierujący działaniem ratowniczym zastał mężczyznę leżącego na ziemi. Jak wynika z ustaleń, poszkodowany spadł z wysokości około ośmiu metrów. Świadkowie zdarzenia poinformowali strażaków, że mężczyzna nie dawał oznak życia, a jeszcze przed ich przyjazdem rozpoczęto u niego zewnętrzny masaż serca.

Strażacy natychmiast zabezpieczyli teren zdarzenia oraz ewakuowali poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Następnie przejęli prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej od osób postronnych. Do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego działania prowadzone były zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.

Niestety, mimo długotrwałych i intensywnych działań ratunkowych, nie udało się przywrócić funkcji życiowych poszkodowanego. Kierownik zespołu ratownictwa medycznego podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych czynności medycznych i stwierdził zgon mężczyzny.

W akcji brały udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Obornikach. Łącznie na miejscu pracowało ośmiu strażaków. Okoliczności tragicznego zdarzenia będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez odpowiednie służby.