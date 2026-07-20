Koszmarny wypadek na parkingu galerii. Nie żyje motocyklista

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-20 8:23

Tragiczne sceny rozegrały się w niedzielny wieczór (19 lipca) na parkingu Galerii Quick w Kościanie. Kierujący motocyklem Harley-Davidson stracił panowanie nad pojazdem i mimo błyskawicznej akcji ratunkowej zmarł na miejscu. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej.

Do wypadku doszło w niedzielę, 19 lipca około godziny 20:00. Jak informuje portal koscian112, motocyklista podczas jazdy uderzył w krawężnik. Siła uderzenia sprawiła, że stracił kontrolę nad maszyną, a następnie wjechał w ławkę i przewrócił się.

Na miejsce natychmiast zadysponowano ratowników medycznych oraz policję. Medycy przez dłuższy czas walczyli o życie poszkodowanego, jednak odniesione obrażenia okazały się śmiertelne. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny.

Parking został zabezpieczony, a czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny tragicznego zdarzenia oraz ustalają tożsamość zmarłego motocyklisty.

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Galeria zdjęć 9

Okoliczności tragedii wyjaśniają obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczą m.in. nagrania z monitoringu obejmującego teren parkingu, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia i potwierdzeniu, jak doszło do wypadku.

Funkcjonariusze będą również ustalać wszystkie okoliczności, które mogły doprowadzić do tej tragedii.

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