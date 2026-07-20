Stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Chwilę później został brutalnie pobity

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca podczas podróży tramwajem w Poznaniu. Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak, trzech mężczyzn miało obrażać ukraińskiego chłopca. Świadkiem całej sytuacji był 60-latek, który postanowił stanąć w jego obronie.

Interwencja nie spodobała się agresorom. Jak wynika z ustaleń policji, swoją złość skierowali przeciwko 60-letniemu mężczyźnie. Do szarpaniny, a następnie pobicia doszło już po opuszczeniu tramwaju – na przystanku przy ul. Kurpińskiego.

Na początku ciężko było uwierzyć w tę historię ale udało się dotrzeć do nagrania z początku awantury 😳 pic.twitter.com/3c4qPGK8I5— poznan_moment (@poznan_moment) July 19, 2026

Dzień po zdarzeniu poszkodowany zgłosił się na policję w towarzystwie żony, która udzieliła mu pomocy po pobiciu. Jak poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, w wyniku ataku 60-latek doznał zaników pamięci.

Śledczy przesłuchali już świadków oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringu znajdującego się na przystanku. Kluczowe dla sprawy mogą okazać się również zapisy z kamer zamontowanych w tramwaju, które – jak zapowiada policja – mają zostać przekazane funkcjonariuszom w poniedziałek.

Na podstawie zgromadzonego materiału trwa identyfikacja trzech mężczyzn, którzy mieli brać udział w ataku.

Sprawa wpisuje się w szerszy problem przestępstw motywowanych nienawiścią. Jak poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, ich liczba w Polsce wyraźnie rośnie. W latach 2024–2025 odnotowano ponad 30-procentowy wzrost takich przestępstw – z 760 do około 1200 przypadków. O nasilających się nastrojach antyukraińskich w Polsce alarmują również autorzy najnowszych raportów dotyczących sytuacji ukraińskich migrantów i uchodźców.