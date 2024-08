Dramat na torach pod Koninem! Nie żyje kobieta

Tragedia w Poznaniu. Czy to ognisty podmuch zabił strażaków?! Nowa hipoteza szokuje

Wracamy do tematu!

Tragedia na torach pod Koninem! Nie żyje kobieta

Informacja o wypadku dotarła do służb około godziny 5:30. - W miejscowości Wola Podłężna (powiat koniński), na trasie kolejowej Konin - Poznań doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg. Kobieta zginęła na miejscu. To pociąg osobowy, żaden z pasażerów nie został poszkodowany - przekazał w rozmowie z dziennikarzami portalu "epoznan.pl" oficer dyżurny wielkopolskich strażaków.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do zdarzenia. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. W związku z wypadkiem wystąpiły znaczące zmiany w ruchu pociągów na trasie Poznań - Konin. Pociągi dalekobieżne kursowały zmienionymi trasami, omijając stację Konin. Dla pasażerów podróżujących pociągami Kolei Wielkopolskich na odcinku Konin - Kramsk uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.