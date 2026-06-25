Oliwier wyszedł z domu i zniknął. Policja publikuje pilny apel!

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania Oliwiera Adamczaka. Jak poinformowali funkcjonariusze, mężczyzna zaginął 19 czerwca i od tego czasu nie wrócił do miejsca zamieszkania.

Do chwili obecnej nie nawiązał również żadnego kontaktu z rodziną, co wzbudziło poważny niepokój jego bliskich.

Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Oliwier Adamczak lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką Policji – przekazali funkcjonariusze.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem telefonu 47 77 54 211 lub pod numerem alarmowym 112.

Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia Oliwiera.