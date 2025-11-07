Tego grobu nikt się nie spodziewał! Zadaszenie, stół i krzesła na cmentarzu w Poznaniu

Fotografia, która obiegła sieć, została opublikowana w serwisie X (dawniej Twitter) przez użytkownika o nicku Mafia Deweloperska. Jako pierwsi sprawę nagłośnili dziennikarze "Faktu". Na zdjęciu widać ogromny, zadaszony grobowiec z kamiennym stołem, ławkami i krzesłami. W opisie autor ironicznie pytał:

– Czy jakieś prawo zakazuje wybudowania mikrokawalerki na cmentarzu?

Czy jakieś prawo zakazuje wybudowania mikrokawalerki na cmentarzu? 🤔 pic.twitter.com/KIna7rbZiT— MAFIA DEWELOPERSKA (@mafia_deweloper) November 3, 2025

Zdjęcie szybko zyskało ogromną popularność i sprowokowało falę komentarzy. Internauci zastanawiali się, kto mógł pozwolić sobie na tak wystawny pomnik. Jak informuje „Fakt”, grobowiec faktycznie należy do romskiej rodziny – a jego forma nie jest przypadkowa.

Groby Romów – wyjątkowe i pełne symboliki

W kulturze romskiej pochówek i pamięć o zmarłych mają szczególne znaczenie. Tradycja nakazuje tworzenie okazałych grobowców, często przypominających mauzolea. Dla wielu Romów to sposób na okazanie szacunku, miłości i wdzięczności wobec tych, którzy odeszli.

W takich miejscach bliscy nie tylko odwiedzają groby, ale też spożywają posiłki i piją wino, co z zewnątrz może budzić zdziwienie. W rzeczywistości to symbol wspólnoty i duchowej więzi ze zmarłym.

Na grobach często pojawiają się portrety zmarłych – nie smutne, lecz radosne, przedstawiające ich w życiu codziennym, np. z kieliszkiem szampana czy w ulubionym stroju. Pomniki bywają też zdobione motywami związanymi z pasjami zmarłego: instrumentami muzycznymi, biżuterią, a nawet samochodami.

Takie grobowce można zobaczyć nie tylko w Poznaniu, ale również w innych miastach – m.in. w Łodzi, Krakowie czy Wrocławiu. Obecnie jednak obowiązujące przepisy nie pozwalają już na budowanie tak dużych konstrukcji na cmentarzach.

Romowie w Polsce – tradycja i pamięć

Według danych GUS, na które powołało się ostatnio Radio ESKA, w Polsce żyje ok. 15 tysięcy Romów, choć organizacje romskie szacują, że ich liczba może być nawet dwukrotnie większa. Wielu z nich mieszka w dużych miastach, takich jak Poznań, Łódź, Warszawa czy Kraków.

Romowie w większości są katolikami, jednak ich religijność łączy się z bogatą tradycją i szacunkiem wobec przodków.