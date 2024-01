Skandaliczne wpisy 55-latka. Groził organizatorom WOŚP śmiercią!

55-letni mężczyzna z gminy Słupsk składał koszmarne groźby śmierci organizatorom lokalnego sztabu WOŚP. Używał wulgaryzmów i odgrażał się, że ich zabije. Dodatkowo nawiązał do zabójstwa byłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zginął od ran zadanych nożem podczas finału WOŚP w 2019 roku.

– Groził wręcz śmiercią czy skończeniem tak jak Adamowicz organizatorom. Myślę, że to było kierowane do mnie. Za swoje słowa trzeba brać odpowiedzialność i konsekwencje. Jestem przekonany, że policja namierzy tę osobę. W Internecie nie jest się anonimowym i prędzej czy później dowiemy się, kto takie groźby karalne wystosowywał w stosunku do nas – powiedział portalowi asta24.pl Paweł Kądziela, organizator finału WOŚP w Dobrzycy, zanim schwytano sprawcę.

Mężczyzna groźby te kierował w komentarzach pod postem w mediach społecznościowych, według portalu asta24.pl pojawiły się one na grupie Gram z WOŚP z Dobrzycą. Nie przewidział, że czasy bezkarnego wypisywania nienawistnych komentarzy w internecie przeminęły i policja faktycznie go znajdzie. Organizatorzy sztabu WOŚP o zajściu poinformowali służby. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile aresztowali autora gróźb.

- Pilscy kryminalni od razu zajęli się tą sprawą i przeprowadzili szereg czynności, które ostatecznie doprowadziły do zatrzymania 55- letniego mieszkańca gminy Słupsk. Mężczyzna przekonał się, że w Internecie nie jesteśmy anonimowi, a skutki takich zachowań mogą być bardzo dotkliwe - przekazała st. sierż. Magdalena Mróz z KPP w Pile.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pile sąd zadecydował o areszcie tymczasowym dla 55-latka. Spędzi tam najbliższe trzy miesiące. Usłyszał zarzuty, a za kierowanie gróźb śmierci grożą mu nawet trzy lata więzienia.

