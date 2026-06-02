Groźne pożary w Wielkopolsce. Ogień w magazynie i w lesie

Pożar hali magazynowej w Jasinie. Ogień na dachu centrum logistycznego

Płomienie zauważono 2 czerwca we wtorek tuż po godzinie 15 na terenie centrum logistycznego zlokalizowanego w podpoznańskim Jasinie. Żywioł bardzo szybko objął poszycie dachu potężnego magazynu. Z ogniem walczyło łącznie dwadzieścia jednostek straży pożarnej.

„Ze zgłoszenia wynika, że pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. Na miejsce udali się Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego” – przekazał na antenie Radia Eska Martin Halasz z wielkopolskiej komendy.

Radiowcy przekazali najnowsze doniesienia, z których wynika, że sytuację na miejscu udało się całkowicie opanować. Trwa dogaszanie zgliszcz, a służby nie odnotowały żadnych osób rannych.

Pożar lasu w Podgajach. Strażacy użyli samolotów dromader

Tego samego dnia wybuchł kolejny groźny pożar na północy województwa. W miejscowości Podgaje ogień strawił pięciohektarowy obszar leśny. Z żywiołem walczyło łącznie pięćdziesięciu ratowników, których z powietrza wspierały trzy specjalistyczne dromadery.

Współpraca: Aleksandra Kowalewska-Kur, Radio Eska