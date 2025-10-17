"Już nigdy mnie nie zobaczysz" – napisał do ukochanej. Chwilę później zabił człowieka na drodze

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zakończył się proces Leszka G., oskarżonego o zabójstwo w wypadku samochodowym pod Nowym Tomyślem w czerwcu 2020 roku.

Leszek G. zjechał na przeciwległy pas drogi, chcąc popełnić samobójstwo, co doprowadziło do śmierci Romana M. i poważnych obrażeń jego żony.

Mężczyzna uciekał przed policją po tym, jak jego matka zgłosiła jego zamiary samobójcze.

Sprawa wracała do ponownego rozpatrzenia ze względu na udział neosędziego w poprzednim procesie, a wyrok ma zapaść w poniedziałek, 20 października.

Tragedia rozegrała się w czerwcu 2020 roku, pod Nowym Tomyślem. Zdaniem śledczych, Leszek G. chciał popełnić samobójstwo, więc na drodze zjechał „na czołówkę” z innym autem. Leszek G. przeżył, ale tyle samo szczęścia nie miał kierowca drugiego auta - Roman M. zginął na miejscu, jego żona, która jechała jako pasażerka doznała poważnych obrażeń.

Prokuratorzy ustalili, że Leszek G. przed zdarzeniem chciał targnąć się na swoje życie, bo pokłócił się ze swoją partnerką, a kobieta chciała od niego odejść. Jak wskazała prokuratura - musiał się liczyć z tym, że swoim działaniem może spowodować śmierć osób jadących w tym pojeździe, stąd przedstawiony mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. W dodatku wszystko wydarzyło się, gdy uciekał przed policją. Patrol został powiadomiony przez matkę, że mężczyzna ma myśli samobójcze. Przed zdarzeniem Leszek G. napisał do ukochanej sms: ”już nigdy więcej mnie nie zobaczysz”.

Pierwszy proces mężczyzny ruszył w grudniu 2021 roku. W lutym 2022 roku Sąd Okręgowy uznał oskarżonego winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 11 lat i dwóch miesięcy więzienia. W listopadzie 2022 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w tej sprawie i wymierzył Leszkowi G. karę łączną 15 lat więzienia. Sąd Najwyższy uznał jednak, że sprawa powinna trafić do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji, przez udział w procesie neosędziego.

Wyrok w tej sprawie zapadnie w poniedziałek, 20 października.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.